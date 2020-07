Un punto per uno non serve a nessuno, 2-2 tra Roma e Inter: le due squadre frenano [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Roma-Inter – Bella partita all’Olimpico tra Roma e Inter. Alla fine è 2-2, con un punto che scontenta entrambe. I giallorossi vedono avvicinarsi sempre più il Milan e il Napoli e allontanarsi le possibilità di quarto posto, i nerazzurri perdono una grossa occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata contro la Lazio nel posticipo. Dopo una partenza migliore della squadra di Fonseca, è de Vrij a portare avanti quella di Conte con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo è Spinazzola a pareggiare, con de Vrij che non riesce a salvare sulla linea. Gol annullato a Lautaro Martinez al 57′ per netto fuorigioco. Ne approfitta la Roma, che passa al 60′: Mkhitaryan ... Leggi su calcioweb.eu

c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - CagliariCalcio : ? | FISCHIO FINALE Reazione d'orgoglio ???? Arriva un punto per i rossoblù ???? #CagliariSassuolo 1-1 - CarloCalenda : No, questo non è il punto. Perché altrimenti basterebbe incaricare la Commissione UE di fare le verifiche e imporre… - saveriocamba : @_NICK83_ @Angelo_Z93 Spal e Juve sono 6 punti. Per me un passo falso con Fiorentina e Toro lo fanno. Basta un pa… - GiuxInter : Aldilà della ladrata nn credo che avremmo mai vinto questa partita..mal giocata dai nostri..un punto per uno mi sem… -

Ultime Notizie dalla rete : punto per MotoGP | Un solo punto per l’Aprilia a Jerez FormulaPassion.it Ecco come provare la nuova gestione password rapida su Chrome Mobile

Come abbiamo visto negli ultimi giorni, Google Chrome sta migliorando la gestione delle password e oggi vi segnaliamo come poter attivare la nuova interfaccia di autocompletamento all'interno di Chrom ...

L’incompiuta Nord-Sud continua a portarsi dietro una sequenza di proteste

Ne è corsa di acqua sotto i ponti, e quanti stravolgimenti sono avvenuti in Italia e in Europa, da quando nel 1961 i sovietici iniziarono la costruzione del muro di Berlino. Più o meno, nello stesso p ...

Come abbiamo visto negli ultimi giorni, Google Chrome sta migliorando la gestione delle password e oggi vi segnaliamo come poter attivare la nuova interfaccia di autocompletamento all'interno di Chrom ...Ne è corsa di acqua sotto i ponti, e quanti stravolgimenti sono avvenuti in Italia e in Europa, da quando nel 1961 i sovietici iniziarono la costruzione del muro di Berlino. Più o meno, nello stesso p ...