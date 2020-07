Sarri non teme l'esonero: "Non ho paura del futuro. Voglio restare alla Juve" (Di domenica 19 luglio 2020) alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato anche del suo futuro: "La Lazio è una squadra forte che ha fatto una grandissima stagione. Leggi su tuttonapoli

Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato anche del suo futuro: "La Lazio è una squadra forte che ha fatto una grandissima stag ...

JUVENTUS - Sarri: "Non ho paura del futuro, voglio andare avanti con la Juve, siamo più forti del Napoli dei 91 punti"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus ... Dobbiamo preoccuparci di essere solidi. Non sappiamo se la verità siano gli 0 gol subiti in 5 partite o i 9 in tre. Non è importante chi gioca davanti, ma ...

