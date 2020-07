Raffaella Fico esagerata in bikini, il triangolo soffoca, innaturale: «Che so’ sti due meloni buttati lì?» (Di domenica 19 luglio 2020) Sembra quasi soffocare il mini triangolo scelto da Raffaella Fico per l’ultimo scatto in costume: esagerata nel bikini microscopico, l’ex di Balotelli continua a far parlare. Il “Sapore di mare” di Forte dei Marmi inebria l’intero social che si divide, però, ampiamente innanzi alle scelte della showgirl partenopea. Sovrabbondante nelle sue forme, Raffaella lascia basiti, in un verso o nell’altro. Si abbandona al vento tra i capelli e alla salsedine sulla pelle, la Fico, esibendo una sensualità che sa a tratti di innaturalezza. Leggi anche >> Elisa Isoardi costume rosso fuoco in copertina, scollo a cuore tra i seni: «Gran pezzo di donna» Raffaella ... Leggi su urbanpost

fabio95126130 : RT @cmdotcom: Raffaella #Fico ha dimenticato #Balotelli e Moggi jr.: scatti bollenti a Positano col nuovo amore FOTO - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Raffaella Fico, saturday night - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Raffaella Fico, saturday night - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Raffaella Fico, saturday night - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Raffaella Fico, saturday night -