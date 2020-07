Prima un forte boato e poi l’esplosione: paura tra la popolazione (Di domenica 19 luglio 2020) Il boato all'alba ha svegliato tutto l'arcipelago. Il fenomeno, meno intenso, si è ripetuto di nuovo alle 6.23. Non ci sono stati danni. Una fortissima esplosione, rivoli di fuoco sulla fiancata che dà verso il centro abitato, una grossa colonna di fumo nero in cielo. E tanta paura. Erano da poco passate le cinque questa mattina, quando al primo chiarore dell'alba, lo Stromboli ha svegliato tutte le isole Eolie con un forte boato e tremori. Il fenomeno, meno intenso, si è ripetuto di nuovo alle 6.23. I prodotti generati dalle esplosioni sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico è stata registrata una breve sequenza di eventi esplosivi e un incremento dell'ampiezza del tremore vulcano. Nessun danno si è ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Prima forte Industria, forte rialzo in maggio per fatturato e ordini. Pieno recupero ancora lontano Il Fatto Quotidiano BORSINO GRANATA: concorrenza per Pettinari

Giuseppe Fella, attaccante del Monopoli - C'è stato un incontro tra l'entourage e il direttore sportivo Angelo Fabiani, si ragiona su base triennale. Massimo Coda, attaccante svincolato- nonostante le ...

Conte “Roma forte, gara con indice di difficoltà alto”

APPIANO GENTILE - ’’La Roma ha un ottimo organico e un ottimo allenatore, è una partita con un alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal, abbiamo un giorno ...

