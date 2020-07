Parma-Sampdoria 2-3: i blucerchiati vincono in rimonta (Di domenica 19 luglio 2020) La partita del Tardini, che apre la domenica di Serie A, è ricca di emozioni. La Sampdoria, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due reti, segna tre reti nella ripresa completando un’incredibile rimonta ai danni del Parma. Gli uomini di Roberto D’Aversa, dopo una prima frazione giocata a livelli altissimi, sbagliano completamente approccio nella ripresa, concedendo la rimonta alla Samp. View this post on Instagram #ParmaSampdoria, here we go! Our starting eleven Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski, Pezzella. Bench: Colombi, Dermaku, Regini, Karamoh, Inglese, Barillà, Siligardi, Kosznovszky, Balogh, Sprocati. #Cetilar #ForzaParma A post shared by ... Leggi su sport.periodicodaily

