Organizza partita di calcio tra infetti e non infetti: denunciato (Di domenica 19 luglio 2020) Sani vs infetti. Sembra la trama di un ‘filmaccio’ horror di serie B e invece è quanto stava per succedere a Pamplona, Spagna. Mentre nel Paese il numero di casi di contagi da coronavirus ha ripreso a salire in diverse zone, Barcellona compresa, un ragazzo ha Organizzato una partita con due squadre così assortite. Positivi al coronavirus contro negativi. Evidentemente non si è nemmeno reso conto del rischio, tanto da pubblicizzare l’evento sui social. È così che le autorità hanno potuto rintracciare il promoter e Organizzatore, un 23enne, e fermare tutto. Secondo il quotidiano ‘AS‘, l’incontro si sarebbe tenuto il 20 luglio a Mendillori, che tra l’altro è uno dei quartieri di Pamplona dove il numero di casi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mentre nel Paese il numero di casi di contagi da coronavirus ha ripreso a salire in diverse zone, Barcellona compresa, un ragazzo ha organizzato una partita con due squadre così assortite. Positivi al ...

A Pamplona è stata organizzata una partita di calcetto tra infetti e non infetti dal Covid, era in programma lunedì 20 luglio. Ufficialmente era stata organizzata per raccogliere fondi da destinare a ...

