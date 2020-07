Nappi (Lega) usa De Crescenzo per la propaganda: insulti a raffica. Eppure attaccava Salvini… (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un manifesto pubblicato sulla pagina Facebook di Severino Nappi, l’ex assessore al Lavoro della giunta di centrodestra guidata da Stefano Caldoro tra il 2010 e il 2015, ora candidato con la Lega alle regionali di settembre, sta scatenando un’ondata di indignazione sui social. Nappi ha infatti pubblicato la foto del grande scrittore, regista e filosofo napoletano, Luciano De Crescenzo, aggiungendo i simboli della Lega. Il post è sommerso da critiche. De Crescenzo, simbolo della napoletanità, scomparso un anno fa, utilizzato per la propaganda elettorale della Lega: una vera e propria ... Leggi su anteprima24

Il volto sorridente di Luciano De Crescenzo che ci lasciava un anno or sono e in basso il simbolo della Lega Nord con tanto di Alberto Da Giussano. Non è piaciuta per niente alla famiglia ...

Nappo che gode della stima di esponenti del centrodestra cittadino non è però appoggiato dai vertici di Fdi, Lega e Udc protesi ormai verso la candidatura di Falanga.

