Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Lobotka dal 1′ (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il pareggio col Bologna, il Napoli torna al San Paolo per affrontare l’Udinese in occasione del 34esimo turno di Serie A. Mister Gattuso dovrebbe proporre una serie di defezioni rispetto al match contro i felsinei. A partire dai pali, prende quota l’ipotesi Ospina dal primo minuto. In difesa lo squalificato Di Lorenzo lascerà il posto a Hysaj. Torna per due terzi anche il centrocampo tipo, con Fabian Ruiz e Zielinski dall’inizio e la novità Lobotka in regia, così come l’attacco titolare: Callejon-Mertens-Insigne. Di seguito le probabili formazioni della gara. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian; ... Leggi su anteprima24

