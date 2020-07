Mourinho: “Abbiamo vinto con le ripartenze, un gioco strategico” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la vittoria per 3-0 contro il Leicester, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha commentato nel post gara ai microfoni di Sky Sports. Queste le parole dell’allenatore portoghese come riportato da TMW: “Siamo stati strategicamente bravi. Sapevamo cosa dovevamo fare: Rodgers ha fatto un lavoro incredibile da quando è arrivato, ma in questo momento è in difficoltà per via degli infortuni. Anch’io so cosa vuol dire. Sapevamo che nelle ripartenze avremmo potuto vincerla, quindi abbiamo minimizzato le difficoltà difensive, e con Vardy là davanti non era semplice. Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, controllando il risultato nel secondo: non avessimo vinto oggi non avremmo avuto possibilità di andare in Europa”. Foto: profilo twitter Tottenham L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

