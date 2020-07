MotoGP, GP Jerez 2020: risultati e classifica tempi warm-up, Marquez e Morbidelli i più veloci (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica del warm-Up della MotoGP del GP di Spagna 2020. Nella mattina di Jerez è Marc Marquez il più veloce, il pilota della Honda ha girato in 1.37:883. Segue Franco Morbidelli, con un ottimo passo, anche lui sotto l’1:38.000, c’è poi Maverick a chiude la top 3. Seguono poi in ordine Nakagami, Petrucci con la prima Ducati di giornata, Pol Espargaro ed il pole man di sabato Quartararo. Nona e decima posizione per Dovizioso e Rossi mentre è di 18esimo Bagnaia che non ha spinto dopo l’ottima qualifica. Di seguito la top 10. classifica (top 10) Marquez 1:37.883 Morbidelli Vinales Nakagami Petrucci P.Espargaro Quartararo Binder Dovizioso Rossi Leggi su sportface

