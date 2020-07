La compagnia del cigno 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione (Di domenica 19 luglio 2020) Tra le fiction andate in onda durante la pandemia c’è stata anche La compagnia del cigno, che dopo i brillantissimi ascolti incassati su Rai 1, ha conquistato anche il pubblico della seconda rete. Nel 2021 vedremo, di nuovo su Rai 1, la seconda stagione de La compagnia del cigno. Ritroveremo tutti i protagonisti, che sono cambiati e cresciuti ma che hanno ancora tanta voglia di suonare ed emozionare. Curiosi di sapere quale sarà la trama de La compagnia del cigno 2? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni. I ragazzi della compagnia del cigno sono cresciuti e ora sono alle prese con le sfide della maturità. Le nuove puntate riprendono il racconto ... Leggi su ultimenotizieflash

