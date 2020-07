Il Giudice di pace può essere considerato lavoratore: lo dice la Corte Ue (Di domenica 19 luglio 2020) Niente ferie retribuite per i Giudici di paceI Giudici di pace sono lavoratoriGdP è un lavoratore a tempo determinato e ha diritto alle stesse ferie dei togati?Niente ferie retribuite per i Giudici di paceTorna suLa Corte UE, con la sentenza n. C-658/18 (sotto allegata) pubblicata il 16 luglio 2020 non fornisce una soluzione alle questioni sollevate dal Giudice di pace di Bologna sulle ferie retribuite spettanti ai GdP, ma passa la palla al Giudice del rinvio, a cui fornisce però importanti indicazioni. Vediamo come si è arrivati a questa pronuncia.La questione, molto sinteticamente, ha inizio nel momento in cui una GdP ottiene dal Giudice di pace ... Leggi su studiocataldi

