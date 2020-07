"Grandi problemi economici". Albano Carrisi, l'indiscrezione dolorosa: il suo sogno dovrà aspettare (Di domenica 19 luglio 2020) Al Bano e Lino Banfi insieme sul set? Se ne parla da tempo. Infatti, secondo i ben informati, ci sarebbe un progetto messo nero su bianco da tempo: una fiction ambientata in Puglia. Un vero sogno per i fan del cantante di Cellino e di Banfi. Ma per ciak si dovrà aspettare ancora un po'. Lo ribadisce anche Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv: "Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato". Parola d'ordine: attesa. Da indiscrezioni sembra che, nella fiction, Al Bano dovrebbe interpretare un maestro e Lino Banfi il sindaco di un piccolo paese pugliese. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno. Condizionale d'obbligo. Anche ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Grandi problemi Problemi dopo l'intervento a Roma, salvata all'ospedale di Formia. Il grazie dei figli Il Messaggero La Toscana: "Scuola a settembre? Nessun problema per gli spazi. Ma serve personale, il Ministero si muova"

C'è molta attesa per il ritorno a scuola di settembre, anche se le incertezze sono molte. Le famiglie sono in fermento, per quanto riguarda la regione Toscana, oggi arrivano alcune spiegazioni. "La si ...

«Non potremo mai smettere di ringraziare i medici dell’ospedale di Formia, per lo straordinario lavoro fatto e per avercela salvata dall’incubo romano. Oggi possiamo dire che la sanità eccellente non ...

