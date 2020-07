F1 GP Ungheria 2020, Leclerc: “Abbiamo tanto da imparare, saremmo stati in difficoltà anche facendo scelte giuste” (Di domenica 19 luglio 2020) “Non capisco perché venerdì nelle libere il bilanciamento c’era e oggi no, eppure non abbiamo fatto grandissimi cambiamenti sulla macchina“. Charles Leclerc denota mancanza di bilanciamento sulla sua Ferrari SF1000 al termine del Gran Premio d’Ungheria concluso in undicesima posizione, fuori dalla zona punti. “La scelta delle soft dopo pochi giri? Volevo una gomma slick ma la scelta delle soft non è stata corretta – ha aggiunto il monegasco della Rossa ai microfoni di Sky Sport F1 -. Ciò non cambia, anche facendo una scelta giusta ci saremmo trovati in difficoltà nel finale della gara“. “In qualifica abbiamo tirato fuori più di quanto ci saremmo aspettati ma guardando la gara abbiamo ancora ... Leggi su sportface

SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è DOMINANTE!?? A Budapest altro trionfo Mercedes. Ferrari fuori dalla top-5 con Vettel I risultati ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - sportface2016 : #F1, le PAGELLE dell'#HungarianGP: #Hamilton dominatore, #Ferrari è notte fonda - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Ungheria, Hamilton imperiale. Verstappen 2°. Ferrari lontane e doppiate -