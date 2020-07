Don Vitaliano, il “prete rosso” benedice le Sardine: «Mi piacciono tanto, sono come i miei no-global» (Di domenica 19 luglio 2020) Diciannove anni fa, nei giorni del G8 di Genova, don Vitaliano Della Sala era uno dei volti del movimento no-global, uno degli esponenti più impegnati. “Faccio ancora il no-global”, dice sorridendo. Oggi è parroco di due parrocchie a Mercogliano, in provincia di Avellino, il suo paese: non fa più parte di movimenti, racconta di lavorare sul campo con lo stesso impegno. “In quegli anni facevamo molta teoria, giustamente, poi però i confronti bisogna tradurli in realtà e azioni concrete. Molti di noi lo stanno facendo in modi diversi. Casarini attraverso l’impegno verso i migranti, io continuo a fare il prete e mi occupo di poveri lottando contro il neoliberismo sfrenato. Lo facciamo concretamente. Nessuno si è pentito di quello che ha fatto, anzi ognuno di noi sta cercando ... Leggi su secoloditalia

