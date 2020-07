Diretta Fiorentina Torino ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming (Di domenica 19 luglio 2020) FIRENZE - La Fiorentina di Beppe Iachini è reduce dal largo successo, 3-1, contro il Lecce. Al via del Mare si è rivisto Federico Chiesa in formato Nazionale autore di un gol e un assist. In generale ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Diretta Fiorentina Torino ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I Viola di Iachini, r… - Fiorentinanews : A #Commisso l'ultima parola sul prossimo allenatore: la selezione diretta del patron viola #Fiorentina - LoSport24 : Fiorentina-Torino, diretta streaming e tv: dove vederla - Fantacalciok : Fiorentina – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - infoitsport : Lecce Fiorentina streaming: dove vedere la gara in diretta -