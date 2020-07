Di Biagio: “Tanta delusione, mi sento in difficoltà con la città e i tifosi” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la disfatta contro il Brescia e la retrocessione aritmetica arrivata con quattro giornate d’anticipo, il tecnico della Spal Di Biagio ha commentato la sconfitta contro le rondinelle. “Adesso mi sento in difficoltà con la città, i tifosi e la società. Oggi c’è tanta delusione perché, anche se dal punto di vista della classifica non contava molto, volevamo vincere per non arrivare ultimi. Dovevamo fare di più, tutti noi in primis io. Futuro? È l’ultima delle cose a cui sto pensando questa sera, la Spal ha la forza per ripartire cercando di mettere alle spalle ciò che è successo.” Foto: profilo twitter Spal L'articolo Di Biagio: “Tanta delusione, mi sento in difficoltà con la ... Leggi su alfredopedulla

