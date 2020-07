Depay mette nel mirino la Juventus, gol di tacco in amichevole: “Strada giusta per tornare in forma” (Di domenica 19 luglio 2020) Memphis Depay è tornato e lo ha fatto nel modo migliore possibile: gol di tacco in amichevole contro il Celtic e Juventus avvisata. Sì, proprio la Vecchia Signora che ad agosto sarà la rivale del Lione in Champions League con il confronto che partirà con i francesi in vantaggio di una rete, quella segnata nella gara d'andata.L'attaccante olandese, ritornato a calpestare il terreno da gioco dopo l'infortunio al ginocchio destro sembra essere pronto al big match anche se non al 100%. Parlando a RMC Sport, infatti, il classe 1994 ha spiegato le sue condizioni e i suoi obiettivi.Depay: "Ho bisogno di partite per tornare in forma"caption id="attachment 893079" align="alignnone" width="594" Depay (getty images)/captionDepay, che si ... Leggi su itasportpress

Il Lione può contare sul pieno recupero di Memphis Depay in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus. Buone notizie in casa del Lione, che dopo la chiusura anticipata della Li ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, classe 1994, è la stella dell'Olympique Lione, compagine della Ligue 1 francese. Nell'ultima stagione, disputata parzialmente a causa di un brutto i ...

