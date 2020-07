Classifica dei più pagati su Instagram, Kylie Jenner è stata spodestata: Top dieci, ecco quanto guadagnano per post (Di domenica 19 luglio 2020) Kylie Jenner, la più piccola della “società” Kardashian, si deve “accontentare” solamente del secondo posto nella speciale Classifica delle persone più pagate per la condivisione dei post su Instagram. La statunitense, con i suoi 185 milioni di follower, viene pagata la bellezza di 986.000 dollari. Classifica dei più pagati su Instagram Al primo posto, invece,... L'articolo Classifica dei più pagati su Instagram, Kylie Jenner è stata spodestata: Top dieci, ecco quanto ... Leggi su blogtivvu

rtl1025 : ?? Svelato il podio della classifica della quarta settimana della #PowerHitsEstate2020! ?? In collegamento con noi… - AmorosoOF : #Karaoke è in prima posizione nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio per la seconda settimana consecu… - Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - Eleonora130613 : RT @BTSonFIMI: Ho ricevuto una domanda a cui rispondo subito, visto che abbiamo dei buying party in programma. Q: Lo stream su Apple Music… - eleonora_masi : RT @BTSonFIMI: Ho ricevuto una domanda a cui rispondo subito, visto che abbiamo dei buying party in programma. Q: Lo stream su Apple Music… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica dei Vinili- Ernia guida la classifica dei più venduti Radionorba Coinmarketcap di Cosa si Tratta? Recensione [2020] Completa

Il mondo delle criptovalute è un caleidoscopio di differenti strumenti, piattaforme online e servizi legati agli andamenti crypto all’interno della borsa. Uno dei siti più utilizzati da traders, inves ...

Il World TeamTennis è il torneo di Kim Clijsters: cinque vittorie su cinque

Kim Clijsters ha ottenuto la quinta vittoria di fila al World TeamTennis, un evento di esibizione a squadre che si sta svolgendo negli Stati Uniti, a White Sulfur Springs, in Virginia. Al torneo parte ...

