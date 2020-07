Borsellino, l’isolamento di chi fa il suo dovere è una vergogna che non deve mai più ripetersi (Di domenica 19 luglio 2020) Oggi si ricorda la strage di via d’Amelio, dove un’autobomba – 28 anni fa – stroncò la vita di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina. Insieme a Giovanni Falcone, Borsellino è stato il principale protagonista del pool di giudici istruttori di Palermo ( guidato prima da Rocco Chinnici e poi da Nino Caponnetto) che dopo anni di rassegnata o complice sudditanza seppe adottare contro Cosa nostra un nuovo metodo di lavoro, finalmente vincente. Il risultato fu il “maxiprocesso” che – prove ineccepibili alla mano – fece emergere decenni di misfatti impuniti della criminalità mafiosa, individuandone ad ogni livello i responsabili. Non più “regolarmente” prosciolti, ma condannati a pene severe. Il crollo del mito ... Leggi su ilfattoquotidiano

