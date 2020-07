Anticipazioni Beautiful lunedì 20 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Lunedì 20 luglio 2020 – Il sospetto di Xander: non appena Xander scopre che Emma è morta subito realizza che può essere stata una sola persona a provocare questo terribile incidente e cioè Thomas, il quale per l’occasione finge sconforto cercando di confortare Hope, anch’ella provata per quello che è accaduto. Per Xander è evidente che il fratello Steffy sta cercando di tenere tutti lontano dalla verità, ma a quale prezzo? L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 20 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

