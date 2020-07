Un gran navigatore su AppGallery: un altro capolavoro di Huawei (Di sabato 18 luglio 2020) Non sono più pochi gli utenti ad utilizzare AppGallery in luogo del Google Play Store sui dispositivi Huawei e Honor sprovvisti dei servizi Google. Ci rivolgiamo adesso proprio a loro per comunicargli che sullo store proprietario del produttore cinese è finalmente disponibile l'app TomTom AmiGO - Autovelox, Traffico & Navigazione. Dopo il ban USA che ha costretto Huawei a lasciar andare i Google Mobile Services, il lavoro da parte dell'OEM è stato incessante affinché ai propri clienti non mancassero servizi ed applicazioni di utilizzo accertato. La notizia dovrebbe quindi farvi piacere: l'app TomTom AmiGO - Autovelox, Traffico & Navigazione è un must have per quanti sono soliti utilizzare lo smartphone come navigatore satellitare ed ottenere così indicazioni ... Leggi su optimagazine

