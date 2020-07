Spal, Di Biagio: "Diamo un senso alla stagione non arrivando ultimi" (Di sabato 18 luglio 2020) FERRARA - La sfida tra Brescia e Spal al Rigamonti è lo scontro tra i due fanalini di coda della Serie A: i ferraresi sono fermi a 19 punti, i lombardi si trovano due punti sopra. Entrambe le ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'Diamo un senso alla stagione non arrivando ultimi': Il tecnico estense: 'Non recuperemo D'Alessa… - FcInterNewsit : Brescia-Spal per evitare l'ultimo posto, Di Biagio: 'Voglio lo stesso atteggiamento visto con l'Inter' - spalferrara : La Conferenza Stampa di Mister Di Biagio alla vigilia di Brescia- SPAL. ?? - sportface2016 : #BresciaSpal, le parole di Di Biagio - Fantacalcio : Spal, Di Biagio: 'Valoti e Di Francesco non sono pronti. Su Castro e Petagna...' -