Sampdoria, i convocati di Ranieri per Parma: recupera Tonelli (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di Parma. Torna Lorenzo Tonelli. Restano a Genova invece Felice D’Amico, Alex Ferrari, Kaique Rocha e Ronaldo Vieira. Ecco di seguito la lista definitiva: Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Ranieri Twitter uff Samp L'articolo Sampdoria, i convocati di Ranieri per Parma: recupera Tonelli proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

