Riparte l’Italia fa tappa nel Lazio: parola ai cittadini! (Di sabato 18 luglio 2020) Manca veramente poco per la decima tappa di #RipartelItalia: l’evento è fissato per lunedì 20 luglio, ore 20.30. Sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, in streaming, di un tour che è andato oltre ogni aspettativa, soprattutto in termini di partecipazione. Stavolta saremo nel Lazio e tra i vari relatori, in collegamento, ci saranno la sindaca di Roma Virginia Raggi, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. E poi ancora: i portavoce al parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e Daniela Rondinelli, i sindaci di Marino e di Pomezia Carlo Colizza ed Adriano Zuccalà, i portavoce in Parlamento Gianluca Perilli, Francesco Silvestri, Alessandra Maiorino, Giulia ... Leggi su ilblogdellestelle

