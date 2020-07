Milan-Bologna, Calhanoglu: “Gioco per Pioli, sono contento di averlo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Gioco per Pioli. Il mister è una persona importante e sono contento di averlo. Mi ha permesso di cambiare come giocatore e come persona”. Queste le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu a proposito di Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan per 4-1 sul Bologna. “Questo gruppo è da confermare per la prossima stagione – ha spiegato l’attaccante rossonero ai microfoni di Dazn – Oggi abbiamo mostrato il nostro cuore e la nostra mentalità contro una squadra forte. sono contento per la prestazione. Voglio continuare così ed è importante che la squadra giochi come un collettivo”, ha concluso Calhanoglu. Leggi su sportface

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - ale_rossi87 : RT @VlnN94: Inter 1 Bologna 2 Milan 5 Bologna 1 - arianaalberto : Milan 5 Bologna 1 @ASaelemaekers56 ? @hakanc10 ? @IsmaelBennacer ? @REBIC ? @davidecalabria2 ? forza milan ???? -