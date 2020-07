Il perché del mio No sulla Libia in dissenso dal Pd (Di sabato 18 luglio 2020) Vorrei tornare per un istante sulla scelta di votare No alla Camera sul rinnovo della convenzione tra il Governo italiano e la Guardia costiera libica. Dissentire dalla posizione del proprio gruppo, almeno per me, non è mai una decisione facile. L’ho fatta con dispiacere anche per il rispetto verso colleghe e colleghi che stimo.Non mi piacciono sciabolate e scomuniche a chi la pensi diversamente, preferisco il dubbio e il dialogo. In questo caso sul piatto della bilancia tra gli esiti di una diplomazia già sperimentata e una minima speranza, il mio pendolo ha privilegiato le ragioni dei diritti umani. Di speranza c’è bisogno in questo mondo di caduta di certezze e ideologie, o forse meglio dire di idee forti, mentre un virus irrompe col suo dramma di diseguaglianze e povertà. Vedevano lungo pensatori e pensatrici che qualche anno ... Leggi su huffingtonpost

Piu_Europa : “Andrete voi negli ospedali, dai medici, dagli infermieri e dalle famiglie a dire che avevamo 37 miliardi del #MES… - EnricoLetta : Come usare bene i soldi del #MES? 1000centri di telemedicina diagnostica nei 1000comuni remoti italiani. Si darebbe… - Marcozanni86 : I fautori del #MES dicono che altri stati non lo vogliono non perché vi siano condizionalità, ma perché il tasso pe… - ansia_totale : Per la rubrica: pensieri mattutini. Ma esattamente perchè ci obbligavano a fare la squadratura del foglio quando li vendevano già pronti? - scrivodizain : bo forse perché non sono abituata io ma personalmente attribuisco grande valori persino a piccoli gesti, e giuro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : perché del Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera