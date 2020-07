Hellas Verona-Atalanta 1-1, alla Dea non basta il gol di Zapata (Di sabato 18 luglio 2020) Al “Bentegodi”, Hellas Verona-Atalanta termina 1-1. La Dea apre le danze con Zapata, gli scaligeri acciuffano il pari con Pessina Termina 1-1 l’anticipo della 34^ giornata di Serie A tra Hellas Verona-Atalanta. La Dea parte meglio e costruisce maggiori occasioni da gol. Al 13′ azione velocissima dell’Atalanta: Malinovskyi verticalizza su Zapata che di tacco manda in porta Pasalic, ma il croato si fa ipnotizzare da Silvestri. L’Hellas Verona nonostante il pressing degli orobici cerca di gestire il possesso del pallone e lo fa bene. Il ritmo di gioco si abbassa e gli uomini di Gasperini non riescono a sfondare l’organizzata difesa scaligera. Malinovskyi si ... Leggi su zon

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Persi troppi punti, dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni' ??? L'analisi di Anto… - Ajaxshowtimecom : LIVE 19.30 uur | Cagliari - Sassuolo (0-0): - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Si ferma l’Atalanta, è solo 1-1 a Verona. A Zapata risponde Pessina: Si… - musagete10 : @milan_corner @0Marcullo02 @Ma_Do_Sd “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo – con diritto… -