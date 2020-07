Giallo a Roma. Il cadavere di un uomo riemerge dal Tevere (Di sabato 18 luglio 2020) Terribile scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Roma, all'altezza di Ponte Sisto, un cadavere è affiorato dalle nelle acque del Tevere. Si tratta di un uomo di sesso maschile di cui al momento non si conoscono le generalità. A lanciare l'allarme, un passante, che intorno alle 14.30, ha visto galleggiare un cadavere in acqua e ha immediatamente chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Trevi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con i mezzi Fluviale, Sierra 1, Sierra 2 e la squadra di Ostiense 7A. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto con i gommoni, è riuscito ad avvicinare il corpo e lo hanno ancorato e trasportato sulla riva, dove è stato preso in carico dal personale del 118 e dagli agenti della polizia. Da un primo controllo ... Leggi su iltempo

Terribile scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Roma, all’altezza di Ponte Sisto, un cadavere è affiorato dalle nelle acque del Tevere. Si tratta di un uomo di sesso maschile di cui al momento non ...

