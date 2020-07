Ghost Of Tsushima – La Guida Completa (Di sabato 18 luglio 2020) In attesa che giunga sul blog la nostra Recensione di Ghost Of Tsushima, vogliamo condividere con voi la Guida Completa di Ghost Of Tsushima, la quale include tutto quello che c’è da sapere sul gioco. Cosa sono gli amuleti, quali sono e come espandere gli slot per equipaggiarli Partiamo con gli amuleti, i quali vi permettono di avere bonus di vario tipo una volta equipaggiati nelle armi. Ci sono diversi tipi di amuleti che potete ottenere e sono: Amuleti da mischia: Aumentano i danni da mischia con le lame Amuleti da distanza: Aumentano i danni con l’arcoAmuleti da occultamento: Migliorano l’occultamento tra il fogliame Amuleti difensivi: Aumentano la resistenza ai danniAmuleti funzionali: Aumentano gli oggetti trasportabili, le risorse ottenute e ... Leggi su gamerbrain

