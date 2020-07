Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano: gli amici svelano la data delle nozze (Di sabato 18 luglio 2020) Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano? Il rumor Federica Panicucci e Marco Bacini convivono da alcuni anni, dopo che la conduttrice di Mattino 5 ha chiuso il suo matrimonio con Fargetta. Più di un’occasione la professionista Mediaset ha confidato di essere al settimo cielo al fianco dell’imprenditore che è più giovane di lei. Su riviste e portali web, interpellati su possibili future nozze i diretti interessati non si sono mai tirati indietro ribadendo che prima o poi faranno il grande passo. Ma quando pronunceranno il fatidico sì? E se dalle loro bocche non è uscito nulla a riguardo, alcuni amici avrebbero svelato dei particolari molto succosi. ... Leggi su kontrokultura

