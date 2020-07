Donna pugnala a morte una 17enne per rubarle il nascituro in grembo: i tabloid parlano di Womb Raiders (Di sabato 18 luglio 2020) Con la solita finezza che contraddistingue i tabloid britannici, parlano della categoria usando un dubbio gioco di parole: le chiamano Womb Riders (predatrici dell’utero, chiaro il doppio senso legato alla saga videoludica Tomb Riders) e si riferiscono a quelle donne che – nono poter avendo un bambino – arrivano a predare donne incinte, uccidendole per … L'articolo Donna pugnala a morte una 17enne per rubarle il nascituro in grembo: i tabloid parlano di Womb Raiders NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Donna pugnala Donna pugnala a morte una 17enne per rubarle il nascituro in grembo: i tabloid parlano di Womb Raiders NewNotizie Né con te né senza di te film tv Rai Premium – trama, cast, finale

Rai Premium propone questa sera, in formato film per il piccolo schermo, Né con te né senza di te. Si tratta della miniserie omonima trasmessa da Rai 1 in due puntate il 7 e l’8 ottobre 2012. La vicen ...

Ragazza di 14 anni uccide la cugina di 10 tagliandole la gola: sul corpo della vittima scritte incise con il coltello

La mamma che si allontana, lei che prende un coltello e decide di uccidere la cuginetta e incidere sul suo corpo delle inquietanti scritte con la lama. Ha lasciato sconvolta tutta la comunità di Gunne ...

Rai Premium propone questa sera, in formato film per il piccolo schermo, Né con te né senza di te. Si tratta della miniserie omonima trasmessa da Rai 1 in due puntate il 7 e l’8 ottobre 2012. La vicen ...La mamma che si allontana, lei che prende un coltello e decide di uccidere la cuginetta e incidere sul suo corpo delle inquietanti scritte con la lama. Ha lasciato sconvolta tutta la comunità di Gunne ...