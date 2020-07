Corte è andato a farsi prendere in giro dall'Ue, dice Salvini (Di sabato 18 luglio 2020) "Conte a Bruxelles lo stanno prendendo in giro, perché se qualcuno pensa che dall'Europa arrivi una lira si sbaglia". Lo ha detto Matteo Salvini a Gallipoli (Lecce), ex bacino elettorale di Massimo D'Alema, dove il leader della Lega ha concluso una giornata densa di impegni elettorali in diversi luoghi del Salento. Davanti a diverse centinaia di persone, prima di inaugurare la sede locale della Lega, Salvini ha toccato i temi dell'immigrazione, del fisco, del lavoro, della tutela dei prodotti italiani. "L'Italia deve contare su sé stessa, sui propri lavoratori. La pace fiscale è una delle nostre priorità insieme ad Equitalia che sarà azzerata", ha insistito ancora Salvini, mentre a poche decine di metri il movimento delle ... Leggi su agi

fabiochiusi : La Corte europea invalida l’accordo Privacy Shield sul trasferimento dei dati europei e declassa gli Usa… - reportrai3 : Presidente del Lazio Nicola #Zingaretti e sindaco di Roma Virginia #Raggi raggiunti da invito a dedurre (chiusura i… - VittorioSgarbi : Quella di Roma dedicata a Raffaello è una mostra bellissima, ma non dice nulla che non si sapesse già. La nostra è… - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: La Cassazione non accontenta #Lotti. Legittimo il cambio di collegio. Per la suprema Corte il deputato #Pd più che dife… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: La Cassazione non accontenta #Lotti. Legittimo il cambio di collegio. Per la suprema Corte il deputato #Pd più che dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte è Lamezia, Corte Appello annulla confisca e dispone restituzione di tutti i beni a Giuliano Caruso Il Lametino Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

leggi le altre "Poesì"

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...