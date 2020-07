Cattedrale in fiamme nel centro della città. Vigili del fuoco ancora a lavoro: “L’incendio non è sotto controllo” (Di sabato 18 luglio 2020) Un violento incendio sta divampando all’interno della Cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes. Secondo quanto riporta il sito di Le Parisien, che pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, l’incendio sarebbe iniziato verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese mostrano come dal rosone della Cattedrale gotica si vedano divampare le fiamme all’interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. La Cattedrale è stata già parzialmente distrutta da un incendio nel 1972, ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : Brucia in #Francia la cattedrale di #Nantes. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della chiesa. Allertati i soc… - vaticannews_it : #18luglio. Le fiamme all'interno della cattedrale gotica di #Nantes , nel nord-ovest della Francia, sarebbero state… - vaticannews_it : #18luglio le fiamme nella cattedrale di #Nantes sono divampate stamattina intorno alle 7. I Vigili del Fuoco sono a… - chiesadimilano : RT @vaticannews_it: #18luglio le fiamme nella cattedrale di #Nantes sono divampate stamattina intorno alle 7. I Vigili del Fuoco sono al la… - 19donatella : RT @_DAGOSPIA_: FRANCIA SOTTO CHOC: DOPO IL ROGO DI NOTRE DAME, IN FIAMME ANCHE LA CATTEDRALE DI NANTES -