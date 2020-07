Cagliari Sassuolo 1-1 LIVE: cronaca e tabellino (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. E’ terminata 1-1 la sfida in terra sarda, grande occasione sprecata per i neroverdi che, con ogni probabilità, dicono addio ai sogni europei. Caputo ha portato in vantaggio il Sassuolo nel primo tempo. La squadra di De Zerbi non ha chiuso la sfida e il Cagliari, in 10 per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione di Carboni, ha trovato il pari nell’unica occasione da gol avuta, con Joao Pedro. Rossoblù meglio in 10 che in 11. ... Leggi su calcionews24

