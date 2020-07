Bari, “bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta” (Di sabato 18 luglio 2020) Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, ma il padre di un bambino di 8 anni ha presentato una denuncia per le ferite riportate dal figlio finito in ospedale. Sarebbe stato un ragazzino di 10 anni a colpirlo con un coltellino o altro oggetto appuntito per cercare di prendergli la bicicletta. L’episodio è accaduto la scorsa domenica mattina all’interno della Villa comunale di Conversano, nel Barese secondo quanto scrive l’Huffington Post. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Stando a quando accertato finora, il bambino più grande, figlio di un pregiudicato del posto, avrebbe insistentemente chiesto all’altro di consegnargli la bicicletta. Al rifiuto del bimbo di 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano

interrisnews : Leggi l'assurda motivazione che ha spinto un ragazzino di 10 anni a ferire un bimbo piccolo ??… - UmbyWanKenobi : Bari, a 10 anni accoltella bimbo di 7 che non vuole cedergli la bicicletta - PugliaStream : «Dammi la bici», a 10 anni ferisce bimbo di otto anni a Conversano - UnioneSarda : 'Dammi la bici': #Bari, a 10 anni ferisce con un coltello un bimbo di 8 - Telebari : “Dammi la bici”, a 10 anni ferisce col coltello un bimbo di 8: indagini dei carabinieri a Conversano - #Bari… -

