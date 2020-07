Autostrade, Di Maio: “Via i Benetton, dobbiamo pensare ad abbassare le tariffe” (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA – “Abbiamo vinto il primo tempo di questa delicata partita entrando con lo Stato dentro Aspi e togliendo ai Benetton la gestione di Autostrade. Adesso però c’è un secondo tempo da giocare, fondamentale. Dobbiamo abbassare le tariffe e mettere in sicurezza le nostre autostrade”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “È la priorità di uno Stato che non pensa ai profitti ma a tutelare i propri cittadini”, aggiunge. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Autostrade, Di Maio: “Via i Benetton, dobbiamo pensare ad abbassare le tariffe” Ue, si va avanti con il negoziato Mattarella nomina Sami Modiano cavaliere di Gran Croce Sondaggi Dire-Tecnè, Meloni affossa Salvini: in un anno Fdi +9,4% e Lega -12,1% Scuola, sos dei sindacati: “Non ci sono le condizioni per riaprire” Dl semplificazioni, Boccia a de Magistris: “Gelato dopo le 22? Ora tocca a te” Leggi su dire

CarloStagnaro : Stagnaro (Bruno Leoni): Benetton-Cdp, spreco di Stato da cinque miliardi - matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - Corriere : Di Maio: l’accordo su Autostrade rafforza il governo. «Ma ora bisogna abbassare i pedaggi» - Notiziedi_it : La priorità per Autostrade è abbassare i pedaggi, dice Di Maio - fisco24_info : La priorità per Autostrade è abbassare i pedaggi, dice Di Maio: AGI - Per lo Stato azionista di Autostrade la prior… -