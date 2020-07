Alluvione Palermo, l’eroe che ha salvato 10 persone: “La gente urlava” – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Parla il poliziotto che ha tratto in salvo ben 10 persone durante l’Alluvione che ha colpito Palermo: “Mi sono tuffato, la gente urlava”. Ha messo in salvo dieci persone, comportandosi da vero e proprio eroe, anche se lui non vuole assolutamente essere definito tale. Alessio Patricolo, giovane assistente capo delle volanti della Polizia, lo scorso … L'articolo Alluvione Palermo, l’eroe che ha salvato 10 persone: “La gente urlava” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Esercito : Da questa mattina, squadre specializzate dell’#EsercitoItaliano sono intervenute per ripristinare la viabilità dell… - repubblica : Poliziotto si tuffa e salva dieci persone: 'La gente urlava intrappolata' - virginiaraggi : Roma si stringe alla città di Palermo, colpita ieri da una devastante alluvione. Sono immagini dolorose che non avr… - avv_procopio : RT @repubblica: Poliziotto si tuffa e salva dieci persone: 'La gente urlava intrappolata' - AAndreafusco1 : RT @repubblica: Poliziotto si tuffa e salva dieci persone: 'La gente urlava intrappolata' -