Trinidad di Alessio Bernabei, il singolo che segna un nuovo inizio (testo) (Di venerdì 17 luglio 2020) Si intitola Trinidad il nuovo singolo di Alessio Bernabei disponibile da oggi in radio e negli store digitali. La canzone segna l'inizio di un nuovo percorso per Alessio Bernabei che, dopo due anni di silenzio, torna con un nuovo brano dalle atmosfere tipicamente estive, scritto con Alex Vella, Emanuele Lovito e Mario Fanizzi. Trinidad è il nome di un'isola dei Caraibi ma anche di una donna: nel brano le due sfaccettature di Trinidad si uniscono in un paragone a sfondo sentimentale: come l'isola di Trinidad può essere vissuta tutto l'anno in quanto risparmiata dalle correnti, così l'amore non ha stagionalità. ... Leggi su optimagazine

elicristof : RT @alessiosavedme_: Alessio dopo tanto ha riempito quello spazio dentro di me che ormai era vuoto. Mi è mancato tanto, con questo singolo… - JACKERSROCYRUS : RT @RadioAirplay_it: L'attesissimo ritorno in #radio di @alessiobernabei con il nuovo singolo #Trinidad in rotazione da domani 17 luglio!… - JACKERSROCYRUS : RT @My_band_is_you: #Trinidad Scopri 'Trinidad' di Alessio Bernabei su Deezer - goatslover02 : RT @alessiosavedme_: Alessio dopo tanto ha riempito quello spazio dentro di me che ormai era vuoto. Mi è mancato tanto, con questo singolo… - crossato67 : RT @My_band_is_you: Io e tu, belliiiissimaaa #Trinidad @alessiobernabei Trinidad di Alessio Bernabei -

Ultime Notizie dalla rete : Trinidad Alessio ??? Trinidad, Alessio Bernabei, testo e accordi (Nuove canzoni) Bellacanzone Alessio Bernabei: "Svolto con nuovi sound, mi racconterò al 100 per cento"

Anche Alessio Bernabei come hanno fatto di recente Anna Tatangelo e Giusy Ferreri ha cancellato tutte le foto su Instagram. Un nuovo inizio per il cantante che si è fatto conoscere ad Amici con il gru ...

Alessio Bernabei, ‘Trinidad’: “Ho voglia di normalità”

Trinidad è il nuovo singolo estivo di Alessio Bernabei, scritto insieme ad Alex Vella, Emanuele Lovito e Mario Fanizzi. Così il giovane artista racconta la nascita del brano. “Questa canzone è nata du ...

Anche Alessio Bernabei come hanno fatto di recente Anna Tatangelo e Giusy Ferreri ha cancellato tutte le foto su Instagram. Un nuovo inizio per il cantante che si è fatto conoscere ad Amici con il gru ...Trinidad è il nuovo singolo estivo di Alessio Bernabei, scritto insieme ad Alex Vella, Emanuele Lovito e Mario Fanizzi. Così il giovane artista racconta la nascita del brano. “Questa canzone è nata du ...