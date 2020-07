Tragedia a Piombino: paracadutista trovato morto sotto traliccio (Di venerdì 17 luglio 2020) Un paracadutista, originario della provincia di Milano, in forza al Col Moschin, è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. La morte dei 31enne, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere avvenuta dopo un lancio notturno (forse attività sportiva privata) ma non viene esclusa la caduta accidentale. Il para’ potrebbe essersi lanciato verso le 20:30 effettuando “base jumping”. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato da un commilitone in tarda notte. Le indagini sono affidate ai carabinieri.L'articolo Tragedia a Piombino: paracadutista trovato morto sotto traliccio Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Piombino Tragedia a Piombino: paracadutista trovato morto sotto traliccio Meteo Web Stamani in Sant’Antimo i funerali di Alessio

PIOMBINO Si svolgeranno questa mattina nella concattedrale di Sant’Antimo i funerali di Alessio Savino, il giovane ristoratore di neanche 36 anni ucciso da una leucemia fulminante. La salma ieri è sta ...

Muore per un malore in spiaggia: la tragedia davanti alla moglie

Valerio, 56 anni, si è sentito male al Quagliodromo davanti alla moglie subito soccorso dalla Pubblica assistenza ma non è riuscito mai a riprendersi. Lascia due figli PIOMBINO. Un uomo di 56 anni è m ...

PIOMBINO Si svolgeranno questa mattina nella concattedrale di Sant’Antimo i funerali di Alessio Savino, il giovane ristoratore di neanche 36 anni ucciso da una leucemia fulminante. La salma ieri è sta ...Valerio, 56 anni, si è sentito male al Quagliodromo davanti alla moglie subito soccorso dalla Pubblica assistenza ma non è riuscito mai a riprendersi. Lascia due figli PIOMBINO. Un uomo di 56 anni è m ...