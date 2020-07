Suonare la batteria per mantenersi in forma e scacciare lo stress (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarà perché il suono dei tamburi ha un sapore atavico e bellissimo, intimamente connesso al nostro essere fin dalla notte dei tempi. O forse sarà perché non c’è melodia che non possa essere guarnita e definita da un iconico scroscio di piatti, in puro stile rock. La batteria unisce più anime, dentro di lei batte un cuore selvaggio che però sa anche diventare improvvisamente romantico. Imparare a suonarla può rappresentare un toccasana in tutti i sensi, sia da un punto di vista psicologico e mentale che da quello del benessere del corpo. Le persone amanti della musica e in cerca di un’iniezione di adrenalina, che sappia farle sfogare e sentire meglio in pochi istanti, troveranno sicuro giovamento dal prendere lezioni di batteria magari seguendo gli appassionanti e professionali ... Leggi su notizieora

