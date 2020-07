Sarri all'ultima spiaggia contro la Lazio? In casa Juve si fa largo l'idea "traghettatore" (Di venerdì 17 luglio 2020) La stagione della Juventus passa dalla sfida di lunedì sera contro la Lazio, fondamentale ai fini dello Scudetto. Una sconfitta rappresenterebbe il quarto passo falso consecutivo in campionato e riaprirebbe la corsa al titolo, inserendo nuovamente in lizza anche Inter e Atalanta, oltre ai biancocelesti. In casa bianconera non tira una buona aria e, nonostante la fiducia di rito manifestata pubblicamente, non è un segreto che il presidente Andrea Agnelli, su supporto dei dirigenti Pavel Nedved... Leggi su 90min

