Rione Traiano: trovati in un container cinque chili di marijuana e due pistole (Di venerdì 17 luglio 2020) Cronaca di Napoli: sequestri dei Carabinieri al Rione Traiano, dove sono stati ritrovati quasi cinque chili di marijuana e due pistole in un container. È duro il colpo inferto dai Carabinieri della Compagnia di Bagnoli ai pusher del Rione Traiano di Napoli. In Via Marco Aurelio i militari del Nucleo Operativo di Bagnoli e della … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Blitz al Rione Traiano, sequestrati 5 chili di marijuana e tre pistole - neifatti : Colpo ai pusher del rione Traiano, sequestrato maxi carico di droga - wam_the : Napoli, sequestrati 5kg di Marijuana e 3 rivoltelle nel Rione Traiano - RedazioneTvcity : Colpo alla piazza di spaccio in Rione Traiano: trovate pistole e marijuana in un container - VIDEO - - ObiettivoN : Blitz dei carabinieri al rione Traiano di Napoli: sequestrate 2 pistole e 5 chili di marijuana -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Traiano Napoli, base degli spacciatori controllata con telecamere al rione Traiano: quattro arresti Il Mattino Napoli, rapine travestiti da finanzieri: scarcerato componente banda

Era detenuto a Genova ed è ritenuto uno dei membri della cosiddetta “gang dei falsi finanzieri” sgominata dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo campano lo scorso 16 giugno L'ottava sezione ...

A Napoli in un container abbandonato pistole e 5 kg marijuana

Napoli, 17 lug. (askanews) - In un container quasi cinque chili di marijuana e due pistole e ancora droga e un'altra arma in un'aiuola nel Rione Traiano a Napoli. In via Marco Aurelio, i carabinieri d ...

Era detenuto a Genova ed è ritenuto uno dei membri della cosiddetta “gang dei falsi finanzieri” sgominata dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo campano lo scorso 16 giugno L'ottava sezione ...Napoli, 17 lug. (askanews) - In un container quasi cinque chili di marijuana e due pistole e ancora droga e un'altra arma in un'aiuola nel Rione Traiano a Napoli. In via Marco Aurelio, i carabinieri d ...