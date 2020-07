Ricordando il genocidio armeno (Di venerdì 17 luglio 2020) Il “genocidio armeno”, che viene commemorato il 24 aprile, è stato il massacro degli Armeni perpetrato in modo spietato e programmatico dall’Impero ottomano tra il 1915 e il 1916. Un olocausto che, secondo molti storici, fu fonte di ispirazione per i nazisti. Una tragedia che il mondo ha finto di ignorare fino a quando, nel 1973, la Commissione dell’Onu per i diritti umani ha riconosciuto ufficialmente lo sterminio di circa 1 milione e mezzo di Armeni come il primo genocidio del XX secolo.Ma il progetto di “risolvere il problema armeno” con uccisioni e deportazioni nasce, in realtà, almeno vent’anni prima. Il sultano Abdul-Hamid II conduce, tra il 1894 e il 1896, una vera campagna contro questo popolo, che prenderà il nome di “Massacri ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ricordando il genocidio armeno - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: #Srebrenica, a 25 anni dal #massacro. La #Bosnia sta ricordando il 25° anniversario del massacro di Srebrenica, l'unico cr… - UnimondoOrg : #Srebrenica, a 25 anni dal #massacro. La #Bosnia sta ricordando il 25° anniversario del massacro di Srebrenica, l'u… - pasesp79 : Ricordando Srebrenica, l’ultimo genocidio d’Europa - giuliog : RT @Gio_Fruscione: 25 anni fa il genocidio di #Srebrenica. Oltre 8mila persone vennero massacrate. Oggi ricordiamo loro, ma anche perché è… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordando genocidio Ricordando il genocidio armeno L'HuffPost Ricordando il genocidio armeno

Il “Genocidio armeno”, che viene commemorato il 24 aprile, è stato il massacro degli Armeni perpetrato in modo spietato e programmatico dall’Impero ottomano tra il 1915 e il 1916. Un olocausto che, ...

L’Italia deve decidere se stare dalla parte dell’oppressore o dell’oppresso

L’Italia deve decidere se stare dalla parte dell’oppresso o dell’oppressore. È inaccettabile che si taccia dinanzi a cotante discriminazioni. È inaccettabile che si taccia dinanzi alla privazione dell ...

Il “Genocidio armeno”, che viene commemorato il 24 aprile, è stato il massacro degli Armeni perpetrato in modo spietato e programmatico dall’Impero ottomano tra il 1915 e il 1916. Un olocausto che, ...L’Italia deve decidere se stare dalla parte dell’oppresso o dell’oppressore. È inaccettabile che si taccia dinanzi a cotante discriminazioni. È inaccettabile che si taccia dinanzi alla privazione dell ...