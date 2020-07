Regionali, De Magistris scioglie la riserva e scende in campo (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – scioglie la riserva il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Alle prossime Regionali sosterrà la lista ambientalista, guidata da Stop Biocidio. È quanto deciso nell’assemblea di DeMa appena conclusa. Nei prossimi giorni l’incontro per trovare una quadra sul nome del candidato presidente e degli altri candidati. Tra le forze della coalizione, insieme a movimenti, comitati ambientalisti e Insurgencia, ci sono anche Sinistra italiana, Rifondazione e Comunisti italiani. L'articolo Regionali, De Magistris scioglie la riserva e scende in campo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

