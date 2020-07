Raccolta rifiuti porta a porta, Coriano comune virtuoso: 'Aumento del 17%' (Di venerdì 17 luglio 2020) Grandi risultati per la Raccolta rifiuti 'porta a porta' a Coriano dove in soli 2 anni si è passati dal 68% di Raccolta differenziata del 2017 al 85% del 2019. In questi ultimi 2 anni il quantitativo ... Leggi su riminitoday

Un uomo di circa 40 anni è stato investito e ucciso da un camion della raccolta dei rifiuti. È successo intorno alle 5 di mattina di oggi, venerdì 17 luglio, a Firenze, in via Luciano Berio, tra Porta ...

‘Famiglie Rifiuti Zero”: lunedì 20 luglio un incontro pubblico in occasione del rilancio del progetto

In occasione del rilancio del progetto ‘Famiglie Rifiuti Zero’ nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit lunedì 20 luglio, alle ore 21, al Parco scien ...

In occasione del rilancio del progetto 'Famiglie Rifiuti Zero' nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit lunedì 20 luglio, alle ore 21, al Parco scien ...