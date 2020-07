Orta Nova, scontro frontale tra 2 auto: muore bimba di 9 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) FOGGIA - Una bambina di 9 anni di Carapelle, Foggia, è mOrta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Nell'incidente sono rimaste ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Una bambina di 9 anni di Carapelle (Foggia) è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Nell’incidente sono rimaste ferite altre ...

