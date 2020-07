Mauricio Pochettino guarda in Serie A, dall’Inghilterra: Inter o Juventus nel futuro (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo aver portato il Tottenham in finale di Champions League e aver salutato il club a seguito di un avvio di stagione complicato, Mauricio Pochettino è pronto per rimettersi in gioco. No a un’altra avventura in Premier League, il suo futuro potrebbe essere nel campionato di Serie A. A rivelarlo è il quotidiano britannico ‘The Telegraph’ che denota un certo Interesse del tecnico verso le situazioni in casa Juventus e Inter. Non è certa, infatti, la conferma di Maurizio Sarri in bianconero così come quella di Antonio Conte in nerazzurro. Ecco perché, secondo il Telegraph, Pochettino si riserva ancora qualche settimana prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Leggi su sportface

