Invasione di cavallette in Sardegna: sindaci chiedono stato di calamità (Di venerdì 17 luglio 2020) Invasione di cavallette in Sardegna: sindaci chiedono stato di calamità. La zona di Nuoro è quella maggiormente flagellata sindaci e categorie economiche sarde hanno richiesto lo stato di calamità per contrastare la più terribile Invasione di cavallette degli ultimi 70 anni. Un’altra calamità dopo quella dell’emergenza Covid-19 che ha già danneggiato pesantemente l’economia del nostro … L'articolo Invasione di cavallette in Sardegna: sindaci chiedono stato di calamità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VittorioSgarbi : I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... - Corriere : Sardegna invasa dalla cavallette: chiesto lo stato di calamità - Corriere : Sardegna invasa dalla cavallette: chiesto lo stato di calamità - Stoico26356790 : RT @VittorioSgarbi: I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... - Davide45812218 : RT @VittorioSgarbi: I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... -