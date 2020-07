Glee, Heather Morris a Naya Rivera: “Sei ancora qui con me, continuo a onorarti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Heather Morris torna a parlare di Naya Rivera, l’ex collega in Glee ed amica anche fuori dal set. La sua morte ha rappresentato per Heather un vuoto ancora difficile da colmare. Dopo aver reso omaggio all’amica 33enne con un lungo post social e le foto dei loro figli, adesso la Morris, che in Glee interpretava... L'articolo Glee, Heather Morris a Naya Rivera: “Sei ancora qui con me, continuo a onorarti” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Glee, Heather Morris a Naya Rivera: “Sei ancora qui con me” - moonyshowl : Le parole di Heather per Naya mi hanno davvero commossa... ma qualcuno di voi sa chi del cast di Glee era al Lago Piru quel giorno? - Italia_glee : @o0day_dreamer0o @HeatherMorrisTV In realtà no. Sono quasi tutti del cast Heather, Kevin, Jenna , Amber, Chris, il… - tenerivfelouis : RT @artvdems: Tra tutti i membri del cast di Glee, Heather è quella che più mi spezza il cuore... Spero stia ricevendo tanto amore e confor… - clumsox : RT @artvdems: Tra tutti i membri del cast di Glee, Heather è quella che più mi spezza il cuore... Spero stia ricevendo tanto amore e confor… -